Tras la culminación de la fase regular del Torneo Guard1anes 2021, llegó el momento de que los clubes calificados del lugar 5 al 12 disputen un encuentro a eliminación directa para determinar a los cuatro invitados a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Recordemos que la Liga MX tomó medidas tras la cancelación del Clausura 2020 las cuales destacaron eliminar el descenso por al menos por tres años y agregar la fase de repechaje como un atractivo deportivo y televisivo ante la pandemia de coronavirus y los efectos económicos que dejó.

En esta fase, ocho clubes que sumaron entre 25 y 22 unidades buscarán ganar este partido para disputar la fase de Cuartos de Final ante los primeros cuatro de la tabla general: Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey.

Este lunes, la Liga MX dio a conocer a través de sus redes sociales las fechas y horarios para la fase de repechaje la cual se llevará a cabo entre el 8 y 9 de mayo.

¡Lista la #Reclasificación! 😬



Tendremos grandes duelos y se vivirán muchas emociones 🤯@ClubSantos vs @Club_Queretaro @clubleonfc vs @TolucaFC @atlasfc vs @TigresOficial @Tuzos vs @Chivas #LigaBBVAMX ⚽ #Guard1anes2021 pic.twitter.com/PqqR0j5rUQ