Después de una emboscada mortal en uno de sus autos blindados, la empresa Los Angeles-Fortico Securities contrata a un misterioso empleado: Patrick Hill (Statham), quien llega a ser conocido simplemente como “H”.

Inicialmente parece ser un tipo tranquilo, con la cabeza baja, quien está allí para trabajar, ganarse la vida y quien aprende el negocio por parte de su amigo Bullet (Holt McCallany). De pronto, cuando ambos se convierten en el objetivo de un intento de robo, se revelan las formidables habilidades de "H: no solo es un tirador experto y extraordinario en el combate cuerpo a cuerpo, H es despiadado y letal.

En realidad, "H" es un jefe criminal encubierto que busca desesperadamente una forma de vengar el asesinato de su amado hijo. Su búsqueda da un giro cuando un grupo de ex militares, liderados por el inteligente y calculador Jackson (Jeffrey Donovan), trama un atraco único en la vida que les traerá una inesperada ganancia millonaria. Lo que no se dan cuenta es que ese trabajo de alto riesgo también los pondrá en el camino y en la mira del iracundo "H".

Basada en la película francesa Le convoyeur, Justicia Implacable cuenta con un elenco de primera línea que incluye a Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar , Laz Alonso, Scott Eastwood y Eddie Marsan. La película está dirigida por Guy Ritchie a partir de un guion de Ivan Atkinson, Marn Davies y Guy Ritchie. Bill Block y Atkinson también son productores.

De la película

Con sus éxitos anárquicos, de ritmo rápido y alegre Lock, Stock and Two Smoking Barrels y Snatch, el revolucionario cineasta Guy Ritchie y la estrella Jason Statham tomaron el cine por asalto. Esas aclamadas películas consolidaron a Ritchie como un director implacablemente inventivo, con un enfoque singular, que se complementa con Statham como un protagonista carismático que domina fácilmente la pantalla mientras rompe cráneos.

Desde el principio, Ritchie se dio cuenta de que solo había un actor perfecto para interpretar a "H, y era Statham.

“Siempre me ha gustado mucho Jason Statham como actor; de hecho, fui la primera persona que le dio una oportunidad como actor en Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Siempre pensé que debería ser una estrella de cine y estoy muy feliz de ver en lo que se ha convertido. Él ha estado en su viaje, yo en el mío. Pero sentí que deberíamos reunirnos, y pensé que esta sería la historia perfecta. Esta cinta no es cómica. Es seria. Es muy agresiva. Tratamos los temas de la venganza, la familia, los pecados del padre que recaen sobre el hijo”.

H (Jason Statham)

Nadie interpreta a un tipo duro como Jason Statham. El actor inglés ha construido una carrera interpretando hombres vengativos en cintas como The Transporter, Crank, The Expendables y The Mechanic, entre muchos otros. También tiene una notable facilidad para la comedia: su línea inexpresiva del actor sirvió para la comedia de 2015 Spy.

Sin embargo, Justicia Implacable desafió a Statham a interpretar un personaje excepcionalmente amenazador , un padre vaciado por el dolor que, sin embargo, conserva su capacidad para navegar con seguridad en un inframundo criminal.

Filmada en Londres

A pesar de la ambientación de la película en el sur de California, Justicia Implacable se filmó casi en su totalidad en Londres, logrando recrear los caminos de concreto menos conocidos de Los Ángeles con pasillos industriales dentro del país inglés. Sin embargo, la producción hizo algunas escenas exteriores limitadas en California para dar a la película el sentido apropiado.

“Queríamos hacer algo tan creíble y plausible como pudiéramos”, dice Ritchie. “Por ejemplo, las acrobacias de esta película no están bien ensayadas. Quería mantenerlo realista en lo posible, en términos de cómo se desarrolló la acción y cómo la gente lucha en la realidad, sin convertirlo en una coreografía de golpes".