El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, Marcos Rodríguez del Castillo, confió en que la participación ciudadana el día de la jornada sea de al menos el 50 por ciento del listado nominal, y es que históricamente en las elecciones intermedias se observa menor participación ciudadana, dijo.

En entrevista, el funcionario electoral señaló que además de las elecciones intermedias otro factor es la pandemia de Covid-19, que obliga a los electores a tomar las medidas sanitarias correspondientes, sin embargo, hizo el llamado a los ciudadanos acudir a emitir su voto el 6 de junio con el objetivo de elegir a los próximos representantes populares.

“Es muy difícil hacer un cálculo sobre la participación ciudadana, sin embargo, me parece que hay referentes que pudieran darnos algunos datos en particular [...] se trata de una elección intermedia donde no se elige gobernador del estado y presidente de la República y esto hace que la participación ciudadana históricamente decrezca”, dijo.

Señaló que en Coahuila y en Hidalgo el año pasado se registró participación del electorado no mayor al 50 por ciento, por lo que confió que en Puebla, los ciudadanos salgan a votar el 6 de junio y con ello ejerzan su voto libre.

“Tenemos el antecedente de las elecciones que el año pasado se llevaron a cabo en Hidalgo y en Coahuila, elecciones que se hicieron en medio de la pandemia en donde se alcanzó la participación ciudadana que alcanza niveles similares a los que se han alcanzado en otras elecciones de esta naturaleza".

"En Coahuila donde se renovó el Congreso del Estado se alcanzó una participación que iba del 36 por ciento y en Hidalgo donde se renovaron los ayuntamientos, la participación fue cercana al 50 por ciento del listado nominal, esos son los antecedentes y referentes y lo que queremos es que haya mucha gente votando el 6 de junio”, dijo.

En Puebla, se elegirán a 2 mil 285 representantes populares, entre diputados federales, locales, regidores y síndicos, recordó Marcos Rodríguez del Castillo, quien exhortó a los ciudadanos a participar el día de la jornada electoral, con las medidas sanitarias correspondientes.

Las medidas sanitarias

Producto de la pandemia de Covid-19, el vocal ejecutivo del INE, Marcos Rodríguez del Castillo, recordó que el día de la jornada electoral se repartirán paquetes sanitarios en las 7 mil 680 casillas, cada tres horas habrá un proceso de sanitización, pero además será obligatorio del uso de cubrebocas.

Refirió que a las casillas podrán ingresar máximo dos personas, una a una para ejercer su voto de manera libre y secreto, podrán llevar su lapicero para marcar la boleta electoral y además quien no lleve cubrebocas se les dotará de este insumo el que será obligatorio para ingreso a las casillas.

Hace un par de semanas, recordó, se llevó a cabo una demostración de cómo se realizarán las votaciones, por lo que dijo que es obligación y responsabilidad de todos los ciudadanos cuidarse durante este proceso, es decir, evitar las aglomeraciones, además de protegerse para frenar contagios del virus.

Distribuyen material electoral

Como se adelantó en Intolerancia Diario el pasado viernes fueron distribuidos los cuadernos con la Lista Nominal del Proceso Electoral Federal 2020-2021 en los 15 distritos.

En total son 7 mil 822 listados nominales que contienen los datos de los cuatro millones 739 mil 921 electores, de los que 53 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.