Luego de que hace unos días se confirmó el secreto a voces sobre el fin de la era de Ricardo "Tuca" Ferretti al mando de los Tigres UANL tras diez años en el banquillo, el brasileño culminó su etapa con los felinos justo de la misma forma en la que inició esta última era iniciada en 2010: sin Liguilla.

El cuadro de los Tigres UANL visitó el Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas en búsqueda de uno de los cuatro boletos que otorga el benevolente repechaje de la Liga MX con el que se pueda disputar la Liguilla del Guard1anes 2021.

Este juego terminó 1-0 a favor de los Rojinegros del Atlas, con anotación de Julio Furch y con ello, también le pone fin a una de las etapas más largas de un técnico en el fútbol mexicano.

Los voy a extrañar: "Tuca" Ferretti

Tras la eliminación de los Tigres en el Guard1anes 2021, significó el último juego de Ricardo Ferrtti como timonel del cuadro felino.

Durante última conferencia de prensa, Ricardo "Tuca" Ferretti agradeció el respaldo de los jugadores durante tanto tiempo y su aguante, pues el brasileño siempre se caracterizó por ser un hombre explosivo y pasional.

"Agradecerles (a los jugadores), su esfuerzo y dedicación, todo lo que en estos diez años entregaron a la institución. El aguantarme, el entrenar horas extras, deben sentirse satisfechos, deben seguir buscando hacer cosas por ellos, por sus familias, por el equipo. Es un grupo de grandes humanos, son como mis hijos, los voy a extrañar. Como siempre he dicho, que Dios los bendiga y a mí no me desampare".

Un legado imborrable

La etapa de Ricardo Ferretti como director técnico de los Tigres no pasará desapercibida tanto en el club regiomontano como en el fútbol mexicano.

En la tercera etapa del brasileño con el cuadro de San Nicolás de los Garza inició en 2010 luego de que los Tigres vivían una crisis profunda en materia deportiva al grado de pelear por el descenso.

Con la llegada de grandes refuerzos y su experiencia en los banquillos, "Tuca" Ferretti comenzó a dar ese cambio que necesitaba el club felino.

El inicio de la Era Dorada

El primer gran episodio de los Tigres con el brasileño fue en el Torneo Apertura 2011 donde obtuvo el campeonato de Liga MX tras vencer a Santos Laguna y con ello, terminar con una sequía de 29 años sin un campeonato.

A partir de ese momento, el conjunto felino comenzó a construir una época que con el paso de los años sería dorada.

Luego de tres años con un paso regular, el "Tuca" y compañía lograrían obtener la Copa MX en 2014 ante la sorpresiva participación de Alebrijes de Oaxaca de la Liga de Expansión.

A mediados de 2015, Tigres era noticia nacional e internacional por lograr una gran campaña en la Copa Libertadores al punto de llegar a la Gran Final, pero esta no pudo ser trascendental al caer 3-0 ante River Plate.

Como una especie de revancha, en el Torneo Apertura 2015, el conjunto felino obtendría su cuarta estrella ante los Pumas UNAM en una final llena de emociones y una tanda de penales recordada por los fanáticos regios.

Doce meses después, los Tigres protagonizaron junto con el América la llamada Final Navideña ocurrida en el Apertura 2016, la cual culminó la noche del 25 de diciembre con el quinto título de los felinos al vencer en penales a los de Coapa.

Un año después marcaría uno de los episodios más gloriosos para el fútbol regio, pues en la final entre Tigres-Monterrey, el conjunto del "Tuca" Ferretti se alzó con el campeonato del Apertura 2017 en la casa de los Rayados.

Finalmente, en el Clausura 2019, en una final poco brillante, pero muy efectiva, "Tuca" y sus pupilos ponían la séptima estrella en el escudo al vencer por la mínima al León.

Cabe destacar que entre 2015 y 2018, los Tigres de Ricardo Ferretti fueron tricampeones del llamado Campeón de Campeones de la Liga MX.

The Last Dance

Una de las cuentas pendientes que tenía el director técnico con el cuadro felino era un título internacional, pues había perdido un par de finales de la Concachampions ante Monterrey y América.

Fue en el 'emergente' 2020 cuando la fase final del torneo de Concacaf se disputó en Orlando, Florida, Estados Unidos y ahí, el conjunto de Ricardo Ferretti por fin cumplió su promesa de alzarse con el título internacional luego de vencer 2-1 al LAFC de Carlos Vela.

Por si la historia no era grande para el conjunto de San Nicolás de los Garza, con el boleto al Mundial de Clubes 2020 en Qatar, la ilusión de hacer un buen papel estaba ahí.

Contra todos los pronósticos, los Tigres avanzaron a semifinales del 'mundialito' y ahí hicieron la hazaña de ganarle al campeón de la Copa Libertadores, Palmeiras y con ello, convertirse en el primer equipo mexicano en avanzar a la gran final.

El juego por el título ante el Bayern Múnich alemán fue ríspido y pese a los intentos, cayeron 1-0, dejando un episodio sin precedentes.

Con más de 1000 juegos como técnico, con una marca histórica junto con 'Nacho' Trelles de siete títulos de Liga MX, 'Tuca' Ferretti se va de Tigres dejando capítulos que difícilmente se repetirán.