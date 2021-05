Conocidos por su estilo único de hacer y ofrecer música, Miranda! está de regreso en los escenarios presentando su nuevo álbum “Souvenir”, material del cual se ha desprendido el sencillo y video “Por amar el amor”.

Importante decir que, con esta producción, el dueto argentino está festejando 20 años de carrera.

De su nuevo disco

Souvenir, es el esperado octavo álbum de estudio de Miranda!. Este nuevo material sintetiza todo el camino recorrido en sus 20 años de trayectoria y los define de modo completo y absoluto.

El material incluye una paleta de ritmos variados, que han sido tradición en el repertorio del dúo pop más importante de la Argentina, donde está presente el house (“Me Gustas Tanto”, “Por Amar al Amor”), dancehall (“Caía la Noche”), disco (“Que No Pare”), electrónica de los ochenta (“Luna de Papel”), canción guitarrera (“Casi Feliz”, “No Es Lo Que Parece”) y un poco de electrónica más climática (“Entre las Dos”, “En el Bar”, “Un Tiempo”).

En total son 10 tracks de Souvenir: Por Amar al Amor, Caía la Noche, Me Gustas Tanto (con Sidonie), Entre las Dos (con Javiera Mena), Luna de Papel, No Es Lo Que Parece, Un Tiempo, En el Bar, Que No Pare, Casi Feliz.

La declaración

Ale Sergi integrante del dueto dijo lo siguiente: “Souvenir no es una vuelta a los inicios, es una revisión de toda nuestra carrera. En cada álbum siempre quisimos hacer algo diferente, pero esta vez quisimos hacer lo de siempre, pero mejor… Una vez más trabajamos con Cachorro López en la producción y grabamos en nuestro estudio y en el de él. También hay tracks producidos por Gabriel Lucena”.

Añade: “Está instrumentado básicamente con máquinas y software, apenas una batería acústica (“Casi Feliz”), un bajo eléctrico (“Que No Pare”) y muy poca guitarra (“Un Tiempo”, “Casi Feliz”); el resto es puro sintetizador, sampling y procesos digitales. Tenemos dos colaboraciones de artistas amigos y admirados como son Sidonie (España) y Javiera Mena (Chile). Con Javiera compusimos juntos ‘Entre las Dos’ y con Sidonie trabajamos a distancia en una nueva versión de ‘Me Gustas Tanto’. En cuanto a las letras, hablamos de los temas habituales, pero desde un punto de vista más reflexivo y menos impulsivo. Es el comienzo de la tercera vida de Miranda!”.