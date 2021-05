Liza Aceves, coordinadora de campaña de Claudia Rivera Vivanco ofreció esta noche una disculpa pública al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, por vincularlo en una presunta relación amorosa con Denisse Ortiz, cuñada del abanderado por el ayuntamiento de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

En la mañana, la exsecretaria general del ayuntamiento, tras la calentura derivada por la efervescencia política dijo: "Un llamado a Eduardo Rivera, eso no se vale (atacar). No es correcto, está bien que tú quieras hacer las alianzas que consideres necesarias; está bien que en los próximos meses la familia del gobernador será también tu familia, vale la pena decirlo, su cuñada tiene una relación sentimental con el gobernador y está muy bien. El amor no puede distinguir partidos".

Las declaraciones de Aceves López derivaron de la serie de presuntos ataques que sufrió la candidata morenista, Claudia Rivera Vivanco, por personas vinculadas con Gabriel Biestro Medinilla.

Pero está noche en su cuenta de Twitter ofreció la disculpa por no ser específica sobre la relación de la cuñada de Eduardo Rivera Pérez con algún familiar del Eecutivo estatal.

"Ofrezco una disculpa pública a Miguel Barbosa por haberlo vinculado sentimental con la cuñada del candidato Eduardo Rivera", escribió.

Ofrezco una disculpa pública @MBarbosaMX por haberlo vinculado sentimental con la cuñada del candidato @eduardorivera01.

Cometi un error. Lo que es cierto, es la relación cercana entre esas dos familias.

Cambiar la política es también admitir errores y corregirlos. — Liza Aceves (@LizaAceves1) May 14, 2021

En la mañana realizó un llamado a Eduardo Rivera por relacionarlo con el grupo de poder que se quedó con las ganas de ver al diputado con licencia, Gabriel Biestro, en la contienda electoral.

"No hay un solo momento de su campaña en el que nosotros no hayamos jugado limpio".

Precisó que nunca le han mandado a nadie a reclamar para reventar sus actos de campaña, "y no lo haremos, nunca jamás, nunca encontrarás absolutamente de este lado de la cancha un juego sucio".