El socavón que nació en Santa María Zacatepec, en Juan C. Bonilla, mantiene en alerta a más de una decena de familias que habitan alrededor, pues todos los días escuchan estruendos desde aquel sábado, día en que la tierra se comenzó abrir, “ya no podemos dormir con el miedo de que en la noche nuestra casa se pueda hundir”, señaló Araceli quien pide a las autoridades certeza jurídica sobre su propiedad, ubicada a unos cuantos metros del enorme hoyo.

Como si un “monstruo” sacudiera la tierra, las familias le temen, ya que el hueco que comenzó con seis metros ha logrado una extensión de 126 y 114 metros de diámetro en ejes menor y mayor, con 56 metros de profundidad.

En medio del temor, las abuelitas y abuelitos afirmaron que no es sorpresa este renacimiento, pues hace unos 70 años en este sitio se localizó un jagüey que dijeron conecta con el río Metlapanapa, el que nuevamente aparece por el reblandecimiento de la tierra, las lluvias y la explotación de empresas al subsuelo.

“Mi abuelita tenía como 10 años y había un jagüey enorme, ella dice que venía a juntar pescados y acociles porque ese jagüey estaba enorme, enorme. Cuando se volteaba de agua, hicieron un caño hacia el río, se abría la compuerta y salía toda el agua con pescados, relajaba el agua y lo cerraban, se volvía a llenar y volvían a sacarla al río”, de esta forma María del Socorro Cinto Morales explicó que el socavón no es más que un jagüey.

Las viviendas

Son tres casas al pie del socavón, una ya se comenzó a derrumbar, pero hay al menos 50 viviendas más alrededor, las que mantienen grietas por los estruendos a diario: “Mi primo es el de la casa, dicen que a las de la tarde del día sábado tronó como si fuera el Popo, se abrió y dice que como seis metros, pero no se percataron, salieron los dueños de otra casa afectada y dieron vuelta, vieron el hueco que hervía y hervía, pensaron que era el Popo o que iba a llover, pero no, se dieron la vuelta y ya estaba todo abierto”, explicó.

Una mujer de 87 años de edad, cuenta a sus nietas y bisnietas que, al lugar, ella acudía a pescar y a jugar cuando fue niña: “Yo le dije: Mami (abuelita) es un socavón enorme, se va a ir todo Zacatepec, ella me dijo que no pasa nada, es un jagüey donde nació el agua y no pasa nada. Mi mami jugaba ahí y recogía acociles cuando era niña”, platica Socorro.

La gente sigue sorprendida porque el agua hervía y salían olas como en el mar, y entre bromas, los vecinos de Magdalena Xalamihua, damnificada del lugar y oriunda de Veracruz, le dicen que vino a vivir a Juan C. Bonilla huyendo del mar y aquí se encuentra con otro cauce natural justo debajo de su casa, del que tuvo que salir la noche de aquel sábado.

Al menos 50 viviendas afectadas

La presencia del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, en aquella demarcación alentó a que un Comité de Ciudadanos acudiera al lugar a pedir desde la reubicación de las decenas de familias a sitios más seguros, hasta indemnizaciones por las propiedades, de casas dañadas y terrenos de cultivo.

“Son alrededor de 50 casas aproximadamente, no hemos hecho un censo oficial, pero aproximadamente son como 50 casas, las que están siendo afectadas más cerca del socavón […] nuestras casas ya tienen grietas y fisuras, nosotros desde la semana pasada hicimos una solicitud al Colegio de Ingenieros de Puebla, para que nos apoyarán con venir hacer una revisión y nos diera un veredicto profesional, académico, científico, nos contestaron el lunes que venían hoy”, refirió Urbano Ramírez.

En la calle Álamos, entre la carretera y el socavón están construidas 50 viviendas, aproximadamente, Araceli pidió que las autoridades atiendan este tema y que más allá de preocuparse por la permanencia o no de la empresa Bonafont es importante velar por los adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños que habitan en esa zona, pues los demás problemas son secundarios.

“Tenemos niños chiquitos, estamos aquí tranquilos, no venimos a alborotar. Nosotros ni gritamos ni nada, estamos tranquilos, queremos una solución porque más que nada es nuestra vivienda. Aquí hay un río que baja todos los días el agua, lo que queremos saber es realmente qué dicen los estudios y el riesgo para nosotros”, comentó Araceli.

Rescatan a los lomitos

Mientras las familias preocupadas por su vivienda, su futuro incierto en una zona ya considerada como de riesgo, solicitaron que el gobierno del estado explique el alcance del socavón, una veintena de personas lanzaban consignas para que autoridades rescataran a los lomitos que cayeron al hoyo.

“No estamos aquí para minimizar el problema del agua, ni para minimizar el problema de los campesinos, estamos aquí con ellos porque también a nosotros nos afecta”, dijeron activistas con altavoz en mano, culpando a las empresas que explotan el suelo para extraer agua de este lugar y a las granjas porcícolas, las que afirmaron tienen responsabilidad sobre este hecho.

“Saquen a los perros, saquen a los perros, saquen a los perros”, fueron las consignas lanzadas; mientras que a las 18 horas con 50 minutos, finalmente personal del Instituto de Bienestar Animal, el cuerpo de Bomberos y Protección Civil Estatal logró el rescate de Spay y Spike, las mascotas que cayeron y que se hicieron tendencia en redes sociales.

¿Cuáles son las causas del socavón?

El investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Pedro Francisco Rodríguez Espinosa explicó que el jagüey no estaba ubicado en este lugar como lo afirmaron los adultos mayores, y es que los estudios realizados señalaron que el cauce es originado por causas naturales del subsuelo, además de las actividades humanas que se realizan en la zona.

Desde hace varios días, se iniciaron estudios geofísicos, geológicos y geohidrológicos, pero en el proceso han surgido muchas preguntas y siguen las investigaciones; mientras tanto consideró que es necesaria la reubicación de las familias, ya que este fenómeno sigue creciendo.

A pesar del peligro que este socavón representa, no falta la visita de cientos de curiosos que en las últimas dos semanas han acudido al lugar, incluso, los patios de algunas casas han sido utilizados como estacionamientos, 15 pesos cobran por hora. Cerca del lugar también se observa la venta de palomitas, golosinas, y las tradicionales memelas poblanas para que los visitantes se alimenten.

Advierte Barbosa salida de Bonafont

El gobernador Miguel Barbosa Huerta atendió a los dueños de la vivienda derrumbada por el socavón. La familia Sánchez Xalamihua tuvo certeza del apoyo que brindará la administración estatal.

Refirió que el gobierno del estado es cercano a la gente, de ahí la primera gira de trabajo pública después de más de un año de confinamiento por la Covid-19.

Entre las preocupaciones ciudadanas fue la extracción de agua de la empresa Bonafont, por lo que el gobernador, advirtió que de comprobarse, con estudios en mano, que la empresa tiene parte de responsabilidad de este socavón, entonces será retirada del lugar, pero no actuará sin estudios de por medio.

“Si la extracción de agua de esta empresa o por otras está causando esto, las vamos a cancelar, pero no podemos hacerlo sólo por gritos o por movimientos políticos, eso no es ser responsable ni ser gobierno, si existe solo la duda de que una extracción ilegal o legal, porque ya hay extracciones que ya están autorizadas”, dijo el mandatario local.

El gobierno del estado, dijo, será responsable en este tema, por ello es que además, las familias damnificadas serán apoyadas.