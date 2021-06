Al revelar que la administración municipal buscó un proyecto de redensificación del Centro Histórico con la participación de la Fundación Slim y se intentó por todos los medios recuperar varias casas, Gustavo Ariza Salvatori lamentó que Antorcha Campesina y la UPVA 28 de Octubre sabotearan el programa pidiendo cuotas.

Durante la primera sesión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, después de la ley mordaza impuesta por el proceso electoral del primer domingo de este junio, priorizó que se trató de un programa piloto consistente en un paquete de 10 inmuebles del corazón de Puebla para su rehabilitación.

El responsable de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, dijo que la meta era comenzar a repoblar la zona de monumentos como ocurrió y sucede en la Ciudad de México.

Valoró que la Gerencia del Centro Histórico y la Fundación Slim, además de la dependencia a su cargo, trabajarán intensamente en el proyecto para dar vida nuevamente al Centro Histórico.

Recordó que la intención del esquema de repoblación derivó porque existe un deterioro de entre 10 y 15 por ciento de las casas en estado algo tocadas, pero habitadas algunas, la preocupación no es muy elevada, tampoco deja de ser importante para la autoridad.

“Realizamos un trabajo con la Gerencia (del Centro Histórico) y la fundación Carlos Slim, la fundación intervino las casonas en ciudad de México, trajimos el proyecto y tomamos 10 casas piloto para hacer el proyecto como en la Ciudad de México, con diferentes modo de inversión, incluso garantizando que las personas regresarían a vivir”.

Refrendó que entre las tres instancias desarrollaron el proyecto que comenzó a ponerse en marcha, pero "no contamos que Antorcha y la 28 de Octubre se metieran y no nos dejamos, querían dinero y no íbamos a ceder a eso; se decido que el proyecto no era viable".