Ya son once casos confirmados de dengue en el estado de Puebla, ante la llegada del calor y las lluvias, lo que mantiene la alerta, sobre todo en municipios del interior. Según el último reporte de estadísticas de la Secretaría de Salud estatal, hasta la semana epidemiológica 23, de los once casos registrados oficialmente, ocho son no graves y tres son dengue con signos de alarma (DCSA).

Hasta el momento, los últimos casos registrados oficialmente se presentaron en Ayotoxco de Guerrero, Tenampulco, Tulcingo del Valle e Izúcar de Matamoros, según los datos del gobierno federal.

En todo el país se han confirmado 448 casos de dengue, 55 de ellos grave, con dos muertes por complicaciones de la enfermedad que produce el mosquito aedes aegipty.

El 60 por ciento de los casos confirmados corresponden a Guerrero, Veracruz, Morelos Colima, y Michoacán.

El reporte de la Dirección Nacional de Epidemiología señaló que el estado de Puebla cerró con 972 casos de dengue 2020, 266 de ellos graves y cuatro defunciones en distintos puntos de la entidad.

El freno

Mediante la difusión de información entre la población y con acciones eficaces como la descacharrización y sanitización en patios y azoteas, se ataca al mosquito en distintos municipios de Puebla.

Por ejemplo, en alerta están municipios que conforman la jurisdicción 10 de Tehuacán: Coxcatlán, Ajalpan, San Gabriel Chilac, Coyomeapan, Zoquitlán, Vicente Guerrero, San Sebastián Zinacatepec, San Sebastián Tlacotepec y San Francisco Altepexi.

Con la campaña se recorrieron las 300 colonias de la ciudad para fumigarlas y realizar trabajos de descacharrización, al tiempo que serán cuatro semanas de trabajo donde se empleará el apoyo de seis máquinas pesadas y siete termonebulizadores para cumplir con el objetivo y disminuir la problemática que desde hace meses azota al municipio.

La labor de las brigadas de vectores pertenecientes a la secretaría, al señalar que mantienen acciones de aplicación de larvicidas, nebulización y fumigación en lugares o recipientes que pueden ser potencialmente criaderos del mosquito.

Las labores se llevan a cabo en coordinación con los ayuntamientos de las zonas endémicas.

Es importante que los pobladores tomen medidas para evitar la propagación del mosquito, como evitar la acumulación de basura, cacharros y la generación de pozas donde se pueda reproducir el insecto, además de mantener los espacios limpios.

El ataque del dengue

El dengue es una enfermedad similar a la gripe que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos. La mejor forma de prevenir y erradicar al mosquito es mediante el programa “Eliminación de criaderos”.

Además, es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género aedes.

Hay cuatro serotipos de virus del dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. La enfermedad se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas.

Los síntomas aparecen 3–14 días (promedio de 4–7 días) después de la picadura infectiva.