La fecha llegó y con ello, se garantizó la euforia de los fanáticos al deporte automotor de Puebla, México y el mundo con la presencia de la Fórmula E en el Autódromo "Miguel E. Abed" del municipio de Amozoc.

Con dos fechas en suelo poblano, las cuales marcaron el punto medio de la temporada 2020-2021 de la Fórmula E, la entidad fue el centro del mundo durante 48 horas para esta modalidad 100% eléctrica.

En su primera visita de la Fórmula E fuera de la Ciudad de México, las expectativas sobre este espectáculo automotor eran altas tomando en cuenta la presentación que realizaba la propia organización días previos a las dos fechas del campeonato.

We've got our very own 'joker lap' this weekend 😍⚡️



Click here for LIVE updates 👉 https://t.co/qD4c9DojZZ



🇲🇽 2021 CBMM Niobium #PueblaEPrix pic.twitter.com/v96HKSe3lL