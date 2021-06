Días después de que el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) daba indicios de que la Arena Puebla volvería a tener aforo y actividad a más de 16 meses de ausencia, este miércoles, la Secretaría de Gobernación puso espaldas planas, al señalar que por ahora no hay autorización para la reapertura del inmueble deportivo.

En la conferencia de este miércoles por parte del gobierno estatal, la titular de la dependencia, Ana Lucía Hill, destacó que la Arena Puebla aún no puede permitir el acceso de la afición al pancracio porque hasta el momento no ha presentado su protocolo de sanidad, por ende, no puede permitir el aforo en la casa de la lucha libre en Puebla.

Hill Mayoral recordó que los deportes profesionales se pueden llevar a cabo en Puebla una vez que cuenten con un protocolo de sanidad y este sea validado por Protección Civil y la Segob a través de un código QR.

Dicha medida fue analizada y aplicada primero por el Club Puebla de la Liga MX en la reapertura del Estadio Cuauhtémoc en abril, y después, en mayo, por los Pericos de Puebla de la Liga Mexicana de Béisbol y su casa, el Estadio Hermanos Serdán.

Anuncian función para el próximo lunes

A través de sus redes sociales, la Arena Puebla ya comenzó a promocionar la cartelera del próximo lunes por la noche.

Este anuncio pone en incertidumbre a la afición, pues hasta el momento, la Arena Puebla no podría tener aforo al no contar con la autorización del gobierno estatal y municipal.