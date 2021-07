Este año, el cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, ofreció su concierto streaming, “Hecho a la Antigua”, el sábado 10 de abril a las 8 de la noche, directo desde Antigua, Guatemala.

El concierto vía streaming, fue el más visto en la historia de Iberoamérica, ya que fue algo totalmente diferente a lo antes visto. Ahora, gracias a los resultados de este concierto, el concepto “Hecho a la Antigua”, se convierte en un álbum, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Y es que cuando el formato vía streaming parecía decaer por la falta de creatividad y poca participación de la gente, Ricardo Arjona se desplazó a su ciudad natal la Antigua, Guatemala, para la creación de “Hecho a la Antigua”, invitando a todos sus fans y público en general, a pasar una velada única con lo mejor de su música, el resultado: Un concierto único que ahora se transforma en álbum, no solo para recordar, sino para seguir soñando.

Recordando el concierto

“Hecho A La Antigua” desde La Antigua, Guatemala se ha convertido en un antes y después en la historia de los conciertos realizados en esta modalidad, convirtiéndose en el livestreaming más visto en la historia de Iberoamérica.

En este formato, Ricardo Arjona volvió a reinventarse y se dejó iluminar únicamente por 5 mil velas, ni una sola luz artificial.

El artista apostó a la intimidad, en un mundo mágico, emocionante y místico. Así, más de 170 mil accesos se convirtieron en más de 1 millón y medio de cómplices que se sumaron a vivir la experiencia.

Para este espectacular show, se contó con un repertorio de más de 25 canciones, 30 músicos, 5 mil velas, un soporte de personas importante como ingenieros, técnicos, producción general, asistentes, para dar así, una de las veladas más emocionantes que se haya vivido en estos tiempos.

Por lo anterior, “Hecho A La Antigua”, ha desatado muchísimos comentarios de los seguidores del artista e incluso para los que hasta hoy no lo conocían en países lejanos de los 5 continentes y hasta con otro idioma.

Todos ellos impactados por la realización, la producción, la fotografía, los arreglos musicales, la interpretación y un artista que se reinventa para sorprenderse a él y termina sorprendiendo a todos.

El concierto de aproximadamente dos horas, contó con lo mejor de los éxitos de Arjona entre estos: Mujeres, Señora de las cuatro décadas, Historias de un taxi, Cómo duele, Santo pecado, Dime que no, Animal nocturno, Lo que está bien está mal, Ay amores, Acompáñame a estar solo, El amor, Mi novia se está poniendo vieja, Fuiste tú y Te quiero, Jesús verbo no sustantivo entre otros. Además, lo más reciente de sus producciones Blanco y Negro, así como también “Covers, Demos y Otras Travesuras de Blanco”.

Récord de ventas

Importante señalar que a tan solo 6 horas de haberse puesto a la venta los accesos para “Hecho a la Antigua”, Arjona ya había batido todos los récords de ventas para un streaming. Además, las ticketeras reportaron una gran demanda en países tales como: Japón, Australia, Rusia, Francia y Croacia e incluso en países africanos.

De su carrera

Edgar Ricardo Arjona Morales, nace un 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Guatemala, dedicado a la música desde pequeño, sus géneros principales son la balada, pop y trova.

A los 20 años grabó su primer disco bajo el nombre de “Déjame decir que te amo”, pero al no tener la respuesta deseada, abandona la música por un tiempo dedicándose a la docencia.

Años más tarde saca su segundo disco “Jesús verbo no sustantivo”, material que lo lanza a la fama internacional. Actualmente Arjona tiene más de 20 producciones musicales, todas exitosas, siendo uno de los mayores vendedores de discos y reconocido por sus composiciones.

Entre sus canciones más sonadas están: Mujeres, Señora de las cuatro décadas, Historias de un taxi, Cómo duele, Santo pecado, Dime que no, Animal nocturno, Lo que está bien está mal, Ay amores, Acompáñame a estar solo, El amor, Mi novia se está poniendo vieja, Fuiste tú y Te quiero, Jesús verbo no sustantivo, algunos de los muchos éxitos del cantante que han salido de sus producciones como “Viaje”, “Déjame decir que te amo”, “Jesús, verbo no sustantivo”, “Del otro lado del sol”, “Animal nocturno”, “Historias”, “Si el norte fuera el sur”, “Sin daños a terceros”, “Santo pecado, “Galería Caribe”, “Adentro”, “Quinto piso”, “Poquita ropa”, “Independiente”, “Circo Soledad”, “Blanco”, “Negro”, “Covers, Demos y Otras Travesuras de Blanco” entre otras; más los discos grabados en vivo: Vivo de 1999, Metamorfosis en vivo del 2013, Circo Soledad del 2019 y Hecho a la Antigua 2021.

Se destaca también sus conciertos de más de dos horas, donde la producción, aunado a sus músicos, coristas y elementos varios, hacen un deleita para sus fans, recordando algunos como su gira “Circo Soledad” y ahora su concierto en vivo “Hecho A La Antigua”.