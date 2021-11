Las 100 bases aprobadas por la anterior administración de Morena-PT han sido suspendidas, refrendó la Síndico Guadalupe Arrubarena García al advertir que están separados de sus áreas.

Además priorizó que el Tribunal Municipal de Arbitraje no puede revertir el acuerdo de Cabildo, aunque haya decretado la anulación de los agremiados.

“Está suspendida su condición de trabajador de base, pero su condición de trabajador está vigente, tan es así que la administración expidió sus cheques; su espacio está reconocido”, apuntó.

Dijo que si los trabajadores deciden regresar a sus puestos ordinarios se les respetará.

“El tribunal no resuelve de fondo, no puede tirar un acuerdo, revisa que haya sido adecuado o no, paralelamente el sindicato, otros trabajadores, ha iniciado procedimientos para entrar a fondo”, dijo.

Dijo que ahora únicamente deberá darle seguimiento a la resolución del Tribunal, pero advirtió que en la Sindicatura algunos trabajadores ha comenzado un recurso de inconformidad que se está dirimiendo.

“Para entrar a fondo del acuerdo de cabildo si fue legal o no, si queda vigente o no; si estas personas deciden regresar, está vigente ¿qué va a pasar? si deciden no ocuparlas las vamos a ocupar”, explicó.

Reiteró que los 100 basificados no están laborando por estar suspendidos.

La suspensión de esas bases no significa que los trabajadores estén dados de baja por la administración municipal, pero momentáneamente no existe relación laboral.

Bajo este panorama, los puestos gremiales otorgados por el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, no crearon derechos porque la otrora autoridad no generó los recursos para arropar a ese centenar de puestos entregados.

Ante esa perspectiva, la dirigencia del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla Benito Juárez García, advirtió que derivado del acuerdo de Cabildo del lunes 11 de octubre previo en el que se otorgaron 100 bases no cumplen con los requisitos legales en un procedimiento violatorio de la Ley, además por o tomar en cuenta al gremio.