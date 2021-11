Al reprobar los subejercicios y supuestos ahorros de la pasada administración, el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera mencionó que no cometerá ese error, por lo que se encuentran haciendo una planeación responsable.

Después de dar apertura al programa Contigo Mujer, reveló que el lunes 29 de noviembre comenzará el trabajo de bacheo en las calles de Puebla, luego que la administración agotó los procesos de adjudicación.

“Hacemos una planeación presupuestal sobre todo el tema de la seguridad, bacheo, servicios, como comenté en la semana, al principio de la semana inicia bacheo en la ciudad que es urgente y cumpliendo los procesos y sin falta el lunes arranca”.

Bajo esa perspectiva, Eduardo Rivera, reprobó que el gobierno del pasado haya cometido un subejercicio durante sus tres años fiscales, pues esta dinámica lastima a la ciudad, así como el supuesto ahorro.

“Desafortunadamente la ciudad padeció las consecuencias, el subejercicio y ahorro cuando hay muchos problemas no es bueno porque hay varios problemas que se van a acumulando, la falta de servicios y gastar de último momento no es responsable, nuestro gobierno no será así”.