A 18 días de la conclusión del proceso para cumplir con la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, un 97 por ciento ya cumplió con la entrega, valoró a Eduardo Rivera Pérez, al revelar el programa de Declarando en Tiempo.

Será el martes 14 de diciembre, cuando el 3 por ciento restante del personal de la administración municipal, haga efectivo el movimiento de transparentar los bienes económicos y de propiedades que posean.

Lo anterior, subrayó, es una muestra de transparencia de la gestión, al adelantarse a los tiempos definidos por la autoridad.

Bajo ese panorama advirtió nuevamente a los funcionarios de primer y segundo nivel, al igual que a toda la fuerza laboral de Ayuntamiento que no dará una segunda oportunidad de continuar en este gobierno en caso de fallar o incumplir a la población.

“Yo estoy convencido que la honestidad paga y paga bien; quiero ratificar lo que le he dicho a todos ya cada uno de los servidores públicos que he invitado a mi gobierno, lo dije en la toma de protesta, que no hay segundas oportunidades en temas de honestidad".