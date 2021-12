Después de anunciar que la rehabilitación del Mercado Amalucan se desarrollará cuando los locatarios estén de acuerdo,, el alcalde Eduardo Rivera, advirtió que todos los protagonistas y las instituciones deberán intervenir.

Ayer, un grupo de comerciantes de ese centro de abasto realizaron una manifestación en las inmediaciones del Palacio Municipal para exigir la remodelación integral del inmueble.

Eduardo Rivera insistió que todos los locatarios deben acordar la puesta en marcha del programa de desarrollo del mercado, de lo contrario, esto no será posible.

“La primera premisa es que tiene que haber acuerdo con las partes, hay locatarios adentro, la otra están despachando afuera y hay de la 28 de octubre, si no hay consenso va a ser muy difícil legar a acuerdos”.

Insistió que su administración está en la disposición de poner los recursos que sean necesarios para la intervención del mercado, presupuesto que no es despreciable, pero no pueden diseñar el proyecto si no están de acuerdo.

Priorizó que el Ayuntamiento de Puebla no pedirá recursos a los locatarios, pero sí solicitará que todos se pongan de acuerdo.

“Eso es lo que queremos llegar a que se pongan de acuerdo para que pueda haber intervención, estamos dispuestos a hacer una intervención de mantenimiento”.

Bajo esa perspectiva anunció que existirá una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación para que diriman los conflictos entre las partes.

“Que quede claro a todos, si no se ponen de acuerdo las partes va ser difícil que vaya a haber una solución integral por parte del gobierno estamos en la mejor disposición de intervenir recursos pero este proyecto debe ser nuevo y consensado entre las partes, no hay la disponibilidad de la Sedatu de mantener el proyecto”.