Al revelar la existencia de varias cámaras de vigilancia descompuestas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Eduardo Rivera advirtió que la administración continúa corroborando el estado de las cámaras corporales y el número de equipos.

El alcalde puntualizó que desde el primer día de su gestión, las antiguas autoridades continuaban con el proceso de entrega de las herramientas de seguridad localizadas en territorio municipal.

Estimó que este tema de seguridad no es fácil y no es ver si únicamente prenden o no los equipos, pues debe verificarse si trasmite de manera correcta los datos, si no hay fallas eléctricas, si giran y lo hacen bien.

Eduardo Rivera anunció que se informará sobre el diagnostico total una vez que concluya la etapa de revisión.

"Quiero informar que en el caso hay varias cámaras descompuestas y sobre las corporales, estamos viendo cuál es la cantidad, su funcionamiento y su implementación para que puedan ser usadas, seguimos en proceso de revisión para un uso responsable”.

Subrayó que como un dato curioso, esas video-cámaras fueron entregadas el último día de la administración del pasado y hasta días posteriores.