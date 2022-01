El aún coordinador de diputados panistas de la LXI Legislatura, Eduardo Alcántara Montiel reveló que de acuerdo a la dirigencia estatal que encabeza Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, se mantiene como el representante de la bancada panista en el congreso.

Reveló que tuvo un encuentro con la presidenta del Comité Estatal del blanquiazul, el mes previo, donde abordaron diferentes temas partidistas y generales.

Pero aclaró que en caso de ser sustituido, primeramente se dará un nuevo encuentro con la líder del PAN.

"Me he reunido en diciembre pasado con Augusta, fue una plática general, una primera aproximación, me dijo que por el momento no habría un cambio y si hubiese algo, debiera platicarse”, subrayó.

El diputado se desmarcó de Genoveva Huerta, ex dirigente, al indicar que ahora tiene una ruta personal, camina por separado y creer que se deben anteponer las cosas.

Alcántara Montiel apoyó la carrera rumbo a la reelección de la exdirigente estatal y la asesoró en la diputación federal.

Bajo esa perspectiva insistió que la vida le ha enseñado a vivir el día a día y no le preocupa ser relevado de la coordinación panista.

“El día de hoy soy coordinador y trabajaré de manera responsable como coordinador y te puedo decir como algunos compañeros han señalado que debe haber una evaluación, no hay que tenerle miedo a que se valore el trabajo que hemos hecho porque si hubo omisión se debe valorar”.

Dijo que ha cumplido cabalmente con los estatutos partidistas de Acción Nacional y que no ha violado ninguno de ellos.

“No he ido en contra de alguna cuestión interna del partido o contra de los gobiernos del PAN, hemos visto cómo ayudar”.

Al referirse a su presencia en la puesta en marcha del programa Médico Contigo que detonó el alcalde Eduardo Rivera Pérez, precisó que si bien son de la "misma granja, no son del mismo corral", luego de afirmar que deben aprender a vivir juntos y a ayudarse porque el proyecto de gobierno se llama Puebla.

“En política debe haber tres reglas básica; diálogo, tolerancia y unidad, y los diputados del PAN caminarán de la mano con la dirigencia actual y con las autoridades para poner en el centro de las decisiones a los ciudadanos".