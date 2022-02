El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera aseguró que el Ayuntamiento de Puebla paga puntualmente y no adeuda nada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En ese sentido, reveló que algunos locatarios del mercado 5 de Mayo, se colgaron de los cables de energía eléctrica y esto causó la suspensión del suministro del servicio básico en el mercado.

“Los que se colgaron de manera indebida a la CFE y no han pagado la luz, son los locatarios”.

Después de la firma del convenio con Humberto Jiménez, presidente del Colegio de Notarios del Estado, el alcalde de la capital indicó que el gobierno municipal sí es el encargado de pagar la energía eléctrica del centro de abasto, pero la suspensión únicamente es responsabilidad de los locatarios por conectarse sin permiso de la CFE.

“Nosotros no cortamos la luz, quien cortó la luz fue la CFE; nosotros como ayuntamiento sí pagamos la luz, los que se colgaron de manera indebida ante la CFE y no han pagado la luz son solo algunos locatarios dentro del mercado, entonces la falta no es nuestra porque nosotros sí pagamos a tiempo la luz del mercado".

Puntualizó que la prueba clara del pago del servicio es que no todos los locatarios resultaron afectados, pero sí aquellos a los que se les cortó el suministro por estar colgados de la red de la CFE.

Finalmente, Eduardo Rivera aclaró que se compromete a intervenir para que los afectados puedan ponerse al corriente en el pago del suministro y se restablezca el flujo de energía eléctrica lo antes posible.

“Nosotros como gobierno municipal ya nos comprometimos a ayudarles a ser intermediarios para que puedan ponerse al corriente del pago de la luz ante CFE y puedan tener este servicio”.