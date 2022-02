El ayuntamiento de Puebla mantendrá informados a los ciudadanos sobre el trabajo desarrollado, advirtió Eduardo Rivera Pérez, después de negar que se esté violando la veda electoral, que calificó de excesiva.

"Nosotros somos muy cuidadosos hasta de las propias fotos, en la convocatoria ni siquiera viene el escudo de los colores de la administración. Nosotros somos muy cuidadosos con lo que establece la ley".

El alcalde señaló que hará algo similar a lo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien inauguró una sucursal del Banco del Bienestar obra en compañía del gobernador del Estado de México.

Por otro lado, minimizó el anuncio del regidor, Leobardo Rodríguez, quien ayer dijo que denunciará ante las instancias correspondientes la inauguración de una calle; agregó que el morenista está en su derecho de emitir lo que considere.

“Ellos están en su derecho de presentar su denuncia, nosotros estaremos atentos a la opinión de la autoridad electoral".

El alcalde señaló que la administración municipal se mantiene neutral por la próxima consulta de revocación del mandato porque únicamente serán los ciudadanos quienes acudan o no a ejercer su sufragio.

"No estamos inmiscuidos a favor ni en contra de la consulta que se hace de la revocación de mandato, no me toca opinar o decidir, serán los ciudadanos que quieran participar o no”.

Pero aclaró que coincide con la opinión del gobernador, quien calificó de exagerada la veda que prohíbe la publicidad gubernamental.

“Coincido con lo que opina el gobernador de que eran exagerada estas medidas de este proceso de veda, y lo que quiero decir es que el gobierno de la ciudad seguirá trabajando e informando a las y los poblanos de lo que hacemos".

"Lo que está de alguna manera prohibido es que haya una promoción pagada, no puede haber spots de radio ni de televisión, salvo en temas específicos como son prevención de salud, por ejemplo no puede haber publicidad, aquí nadie trae publicidad".

Recordó que hace cuatro días, el presidente de la República con el gobernador del Estado de México inauguró un banco del Bienestar.

“Está bien, los gobiernos deben informar de los servicios y obras. Está prohibida la promoción pagada, no puede haber spots. No tenemos publicidad”.