Al refrendar que el reordenamiento de estacionamiento público necesita de la ayuda de parquímetros para evitar abusos de los franeleros y viene viene, el alcalde capitalino advirtió que la instalación no será una decisión fácil, pero fue elegido para ser autoridad y recuperar a Puebla.

El alcalde recordó que en San Pedro Cholula y Zacatlán, las herramientas viales se encuentran en el panorama urbano para mejorar la movilidad y reordenar el espacio comunitaria

Recordó que varios de los viene viene, posiblemente estén ligados al robo de refacciones, además de denuncias ciudadanas por ser obligados a dar cuotas por arriba de los 20 ó 50 pesos por estacionar sus vehículos, de lo contrario rayan los automóviles.

“Si vas al centro y te estacionas, que no haya franeleros que te quieran cobra 20 a 30 pesos, si no lo haces te rayan el coche, suele ocurrir y otros ciudadanos comentaron que a lo mejor están coaligados en algunos de los casos, no lo sé, no quiero generalizar, con alguna acción de robo de refacciones”.

Bajo ese panorama, insistió, en que no es una decisión fácil porque siempre existirán pros y contras, además recapituló que lo eligieron para ser autoridad y los poblanos quieren orden y respeto a la ley.

“Por el amor de dios, los parquímetros existen en San Pedro Cholula, Zacatlán, existen en Ciudad de México, en París, en Montreal, Washington y New York, creo que también debemos plantearnos como ciudad una visión moderna y lo que estamos haciendo en los parquímetros del centro histórico es escuchar las demandas del sector comercial, colectivos que quieren ir y no encuentran estacionamiento”.