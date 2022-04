Al advertir que la seguridad ciudadana es una asignatura esencial en el gobierno de la ciudad, el secretario de Administración, Bernardo Arrubarrena García anunció la rehabilitación de una parte del programa Ventanas Ciudadanas que desarrolló el exalcalde Luis Banck Serrato.

Puntualizó que serán 50 puntos los que se recuperarán a través de un programa piloto, básicamente donde existe una mayor incidencia delictiva.

“Las ventanas ciudadanas es otro tema de estrategia, proximidad social y se trabajará para la rehabilitación de 50 puntos de mayor índice de delincuencia donde se ha detectado, donde es urgente y los comités vecinales pueden trabajar”, subrayó.

Pero aclaró que únicamente se pudo rescatar el 27 por ciento de ese sistema de seguridad, el resto ya es inservible.

“El 27 por ciento es lo rescatable y funcional y de alguna manera administrativamente el sistema ha necesitado no solamente la actualización de las cámara sino la reinstalación del sistema eléctrico y cambio de plataforma”.

Bajo esa perspectiva, la Dirección de Respuesta Inmediata (DERI) no encontró las condiciones para reintegrar el sistema de vigilancia por encontrar el 10 por ciento vandalizado, el 55 por ciento no sirve y aun cuando el 27 por ciento opera, no trasmite una imagen real con calidad, además que el 100 por ciento de colonias no tiene energía, monitoreo ni comunicación.