La rehabilitación de las calles 8, 10, 12 y 14 Poniente-Oriente entre 11 Norte a Bulevar 5 de Mayo, comenzará en los primeros días de mayo, reveló el titular de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, Edgar Vélez.

El funcionario municipal anunció que propondrá que en esas calles dejen de transitar las unidades del transporte público, y también en otras avenidas del corazón de Puebla.

Aclaró que en algunos sectores sí podrán transitar las unidades del transporte público en donde se movilizan la mayoría de los ciudadanos.

“La propuesta es que ordenemos y que no pasen por todas las calles, que sea una forma de ordenar para que la afectación sea lo menos posible en el centro histórico, la idea es que no pasen por estas calles sino por un par de calles; la idea es que no pasen en la 8, 10 y 12 pero estamos en esa propuesta”.

Recordó que el proyecto de la rehabilitación se está trabajando conjuntamente con Agua de Puebla para comenzar a trabajar comúnmente porque los colectores pluviales y residuales en compañía de la red del suministro de agua.

Priorizó que hasta el momento se desconoce el capital total que se invertirá porque se busca que Concesiones Integrales también invierta en el proceso,

En ese marco, precisó que la administración municipal no usará parte del adelanto que el Ayuntamiento de Puebla proyectó ante Banobras por los 162 millones de pesos.

Advirtió que el desarrollo de ejecución será entre cuatro a seis meses; unas calles las trabajará la administración y otras se licitarán.

Entre las acciones sobresalen la renovación de la red de agua, drenaje, cableado subterráneo de la 11 a la 3 Norte.