Será durante la segunda quincena de mayo cuando el alcalde Eduardo Rivera Pérez decida si realiza movimientos en su gabinete, pero aclaró que está a gusto con el trabajo desarrollado por su equipo y no dará cheques en blanco.

Recordó que ningún funcionario de primer nivel tiene garantizado los tres años de la administración.

El trabajo de su conjunto, dijo, será soportado por el trabajo y desempeño, aspectos que indicarán la permanencia en la administración.

“A finales de mayo tomaré decisiones, si es necesario hacer un ajuste al gabinete, a los directores, secretarios, coordinación de área, hasta el momento la evaluación podríamos mencionar que estamos satisfechos, pero no daremos un cheque en blanco ¿a qué me refiero? a que la permanencia esté garantizada los tres años”.

Recapituló que no dará segundas oportunidades en sus filas y si se equivocan tendrán que marcharse.

“Aquellos que se equivoquen, aquellos que no hagan bien su chamba, no podrán estar en la administración, me siento satisfecho del equipo, pero la evaluación la tomaré el siguiente mes”.