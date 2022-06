Luego de la alerta del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos para que recapaciten antes de viajar a 30 estados de México, entre ellos Puebla, el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), Fabián Valdivia Pérez, estimó que la Angelópolis está excluida porque hay confusiones analíticas al realizar el señalamiento.

Diferentes hechos delictivos propiciaron que el gobierno de Joe Biden únicamente permita a estadunidenses viajar sin problemas a Campeche y a Yucatán.

Explicó que Puebla capital, al compartir su nombre con el estado, se puede tener esta confusión, pero advirtió que no afectará la presencia de los visitantes porque existe una estrategia turística a través de Alejandro Cañedo Priesca y de Seguridad por la SSC de María del Consuelo Cruz Galindo, que permitirá la presencia de un número mayor de turistas, como se nota en las semanas previas.

Estados Unidos previno de transitar a 30 estados de la República a turistas sobre visita, a 11 estados de México, considerando a Puebla como una entidad donde se ha presentado actos de crímenes y secuestros

"Cuando sale esta alerta del gobierno de los Estados Unidos ubican momentos claves de seguridad, preguntan dónde fue y dicen en Puebla y etiquetan Puebla, no necesariamente es la ciudad de Puebla o zona metropolitana, que sabemos que llega más del 80 por cierto del turismo".

"Sale la alerta pareciera que fuera exclusiva de nuestra capital, es del estado, además tampoco hay una división analítica de donde ocurre estos actos delictivos".

Recapituló que la promoción y el posicionamiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de Alejandro Cañedo Priesca, ha permitido que aumente la presencia de más paseantes en la Angelópolis.

"Aquí los quiero compartir algo que no pueden entender, la dimensión de cómo estás alertas de la evaluación se acordaran que hace un año hubo una explosión en Tultepec Estado de México con los juegos artificiales y todas esas cosas que te ven allá de esa manera particular, recibí una llamada de amigos cuando estaban trabajando en un proyecto, me hablaron de España para ver cómo están en Puebla que fue muy cerca la explosión; respondí que no hubo problemas porque la distancia es la misma que existe de vivir en Barcelona a Madrid, mis amigos respondieron que la explosión apareció allá que afectó ciudades del centro de México".