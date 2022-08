Los voceadores del Centro Histórico deberán regularizar sus casetas porque algunas son inseguras, estorban a invidentes y se rumora la venta de sustancias prohibidas, anunció el secretario de Gobernación, Jorge Cruz.

El funcionario municipal también detalló que en estos sitios únicamente pueden comercializar periódicos y revistas.

Tras sostener una junta con los dirigentes de voceadores a nivel nacional y de Puebla, reveló que el sector esta en la mejor disposición de unirse al reordenamiento, al ejemplificar que se retirarán las primeras siete casetas en los próximos días.

Precisó que la petición del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, es ordenar las casetas de periódicos de la capital.

"Hay que meter orden en todos los esquemas, o una de dos, o las retiramos o ellos nos presentan un proyecto para mejorarlas, de otra forma no se pueden dejar como están".

Recordó que algunas casetas están abandonadas, otras eran usadas como baños públicos a cielo abierto, y además, ocupados como espacios que aprovechan los rateros para delinquir.

Jorge Cruz añadió que los dirigentes de voceadores presentarán este jueves 11 de agosto, un proyecto para regular los espacios ubicados en algunas calles del Centro Histórico.

Las casetas que serán retiradas en los siguientes días están localizadas en la 14 Poniente y 3 Norte, 10 Poniente y 3 Norte, 16 de Septiembre y 13 Oriente, 7 Poniente y 13 Sur, además de la 12 Poniente y 3 Norte.

"Estamos en la etapa de verificación, si en realidad son voceadores, los que ocupan las casetas, están vendiendo otras cosas, no solo periódicos; no queremos pensar que también, como por ahí se rumora o se dice, están vendiendo otras cosas ilegales, no me consta, pero si vendieran sustancias prohibidas, estaría más grave el asunto", finalizó.