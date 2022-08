Al revelar que el gobierno de la ciudad sí registró la venta de drogas en una caseta de periódicos al sur de la metrópoli que ya fue retirada del panorama urbano, Eduardo Rivera Pérez, priorizó que siempre estará abierto al diálogo con los voceadores.

El alcalde, aclaró que todas las casetas que señalen vecinos del lugar o cualquier persona que en lugar de diarios, revistas y libros, se dediquen a la comercialización de estupefacientes, irremediablemente serán retiradas, sin preguntar ni pedir permiso.

Además subrayó que su gestión no permitirá que se cometan actos ilegales en los espacios dedicados a la distribución de noticias impresas.

Esos espacios, indicó, no pueden convertirse en bocas de lobo, que se vuelven riesgos, no lo permitirá el Ayuntamiento.

"No pedimos permiso en esa casera y la retiramos y aquellas que nos señalen los vecinos serán retiradas".

Bajo esa perspectiva, recapituló que siempre dialogará con los verdaderos voceadores, sin importar que venden cigarros, refrescos, agua, dulces o cubrebocas, aunque aclaró que eso no lo permite la normatividad.

Valoró que ya son muy pocas personas las que se dedican a su oficio de toda la vida, ofreciendo revistas, diarios, libros y ediciones de colección de medios de comunicación.

“Siempre estamos dispuestos al diálogo y al acuerdo, en los próximos días, quienes no cumplan este criterio, la normatividad deberán ser retirados, pero es un muestra clara que no son casetas para voceadores, ya pocas personas compran periódicos, hay pocos medios valientes que siguen publicando en medios impresos, pero ya no se usa y en aquellos lugares que se venda, que se mantenga y que esté justificado que se mantenga”.