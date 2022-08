Derivado del mensaje que circula en WhatsApp y redes sociales, sobre un supuesto toque de queda en Puebla a partir de la noche del jueves a la madrugada del domingo, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, advirtió que estará coordinándose con el gobierno estatal para mantener la seguridad de la población.

Esta mañana el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, indicó que su administración ya se encuentra investigando el caso para conocer con certeza la situación.

Además puntualizó que con el Ejército Mexicano y los municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ayudará para inhibir acciones que arriesguen la paz social de las y los poblanos.

“Sí hay que decirlo y lo suscribo, las palabras que el gobernador ha expresado, que el estado de Puebla y puebla Capital no ha sido objeto de delincuencia de alto impacto como ha sucedió en otros estados como Chihuahua, Baja California, Tijuana; Guanajuato, Guadalajara, Michoacán y en otros lugares; en muchas conferencias de prensa lo he expresado, vivimos violencia en el país en donde no estamos ajenos”, subrayó

Reveló que la víspera tuvo una reunión con el gobernador Barbosa Huerta en donde dialogaron de temas de seguridad y de otras asignaturas como las fiestas patrias.

Ambos gobiernos dijo están pendientes de que esta situación de seguridad, de que este tipo de situaciones puedan acontecer en el municipio o estado.

Refrendó que Puebla no está ajeno a cualquier tipo de incidencia delictiva y las autoridades de todas las instancias gubernamentales están pendientes de privilegiar la paz.

"Estamos coordinados y diría a las y a los poblanos que estén tranquilos, que nosotros estamos pendientes de cualquier situación que pueda suceder”.

Valoró que el trabajo conjunto entre todas las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, busca mejorar la calidad de vida de la comunidad poblana en todas las situaciones que ocurren o puedan suceder.