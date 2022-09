"Queremos trabajar", pidieron los voceadores del Centro Histórico de Puebla bajo una protesta pacífica en contra del retiro de casetas de periódicos en la capital poblana.

El gremio de voceadores exigió respeto al trabajo que vienen desarrollando desde hace más de tres décadas en sus lugares donde cada mañana hacen entrega del producto de la información a la sociedad.

La protesta de los voceadores comenzó en la 3 Oriente, para seguir su curso por la 2 Sur y enfilarse al Palacio Municipal en donde tocaron la puerta de madera para pedir audiencia al alcalde de Puebla, Eduardo Rivera.

Se dirigieron a Casa de Regidores en la 4 Oriente entre la 2 Norte y 5 de Mayo para ser escuchados por los representantes de los ciudadanos.

Después, fueron a la 5 de Mayo para recordar al pequeño Santiago, quien murió al interior de una caseta tras la caída de un árbol el pasado 29 de agosto.

Después, se trasladaron a la Secretaría de Gobernación a la 3 Poniente en donde exigieron libertad a su trabajo para mantenerse difundiendo las noticias de los diferentes diarios de Puebla y nacionales.

Piden ser escuchados

Los voceadores pidieron al Ayuntamiento de Puebla no ser enviados a las orillas de la metrópoli y retirar sus casetas del Centro Histórico.

Pidieron tener la sensibilidad para no imponer a rajatabla su decisión de reordemiento, ignorando las acciones que han implementado para conservar sus trabajos.

"No nos quieren escuchar, no aceptan nuestro proyecto, nos quieren quitar nuestras casetas y no es justo. Jorge Cruz Lepe no nos quiere y nos amenazó; sólo queremos que respeten nuestros trabajos".

El gremio señaló que ha entregado al gobierno de la ciudad, el compromiso de trabajar bajo los lineamientos de la autoridad para mantener sus fuentes de trabajo, pero afirmaron que estos se niegan a aceptar las diferentes opciones entregadas.

En ese sentido, revelaron que tienen firmas de clientes y vecinos de zonas aledañas en donde están localizadas las casetas, pero la autoridad los ignora.

Peticiones

El grupo de voceadores puntualizó que a donde quieren que se vayan es a la periferia en donde no hay ventas.

"Queremos que respeten nuestras garantías individuales, que no nos reubiquen".

Piden la suspensión del retiro y reubicación de las casetas hasta que exista un diálogo franco sin amedrentarlos y un acuerdo con la autoridad.

"En las reuniones nos han cerrado las puertas, nos ignoran y hasta nos amenazan, no nos quieren escuchar. Hay compañeros que ya ni duermen por estar pensando en que van a ser desalojados".

La primera voceadora en ser notificada para su desalojo, María de los Ángeles Méndez, manifestó que en las reuniones quisieron obligarla a firmar su aval para reubicarse a la periferia, pero no firmará.

Digo que Gobernación ofreció la garantía de otorgarles licencia para vender toda clase de productos, pero si se trasladan a la periferia y que se marchen del Centro Histórico.

"En la reunión, Jorge Cruz Lepe nos ofreció darnos licencia, no molestarnos y su autorización para vender toda clase de productos pero en la periferia; nos quisieron presionar pero al final no firmamos, queremos quedarnos en nuestros lugares".

Los voceadores advirtieron que recurrirán a todas las instancias necesarias jurídicas para impedir su retiro.