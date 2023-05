Tras los violentos hechos ocurridos en La Resurrección, en donde cinco personas fueron levantadas, el alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, acentuó con que trabaja de manera coordinada con el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Recordó que previamente, el gobernador Sergio Salomón, ya declaró sobre esas acciones violentas ocurrieron en la junta auxiliar del suroriente de Puebla capital.

El presidente municipal también explicó que este hecho derivó por conflictos entre bandas delictivas.

"Esos grupos tienen intereses fuera de la ley, por hacer actividades ilícitas y que tienen este comportamiento".

Refrendó que ambas autoridades trabajan en reforzar la seguridad en las juntas auxiliares de Puebla, área metropolitana y en toda la entidad.

"Como lo he dicho, nos ocupamos en la seguridad, 24/7, no hay día no hay hora no hay minuto de descanso; se atiende, se trabaja en todos los puntos".

Por otro lado, reveló que existen varios municipios del estado de Tlaxcala que colindan con la zona limítrofe de La Resurrección.

Finalmente, explicó que la sociedad en Puebla y México viven momentos complicados por los niveles de violencia, por lo que añadió que se necesita un trabajo muy fuerte diariamente.