El éxito en los resultados únicamente se alcanza con trabajo conjunto entre las diferentes instancias gubernamentales y autoridades de todas las instituciones, advirtió el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, durante la entrega de la nueva Avenida San Claudio en beneficio de poco más de 100 mil personas de la comunidad universitaria de CU de la BUAP y vecinos de colonias aledañas.

Acompañado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo; pero también de secretarios de ambas administraciones y diputados locales y federales, subrayó que esta obra tuvo una inversión de 35.5 millones de pesos.

Además precisó que la renovada avenida, localizada entre la 24 y 14 Sur, alcanza los 32 mil 444 metros cuadrados, equivalentes a 93 nuevas arterías.

La obra está acompañada de mil 200 metros lineales de ciclovia, rampas para personas con discapacidad, bolardos y pasos peatonales, que redondean las guarniciones, aceras, plantación de árboles Liquidámbar y Pata de Vaca, entre otras especies,

Rivera Pérez también aplaudió el mantenimiento a la red semafórica porque ahora sí estará totalmente sincronizada.

"No hay nada más lindo que trabajar en conjunto, por eso yo decía el cómo me siento de bien y bendecido por trabajar en lo que me gusta, pero siempre trabajar siempre en equipo y prometer, y cumplir cuando ya estas en el gobierno. Esto es hermoso porque lo que aprecia la gente de los políticos es que los políticos tengan palabra, quienes estamos en la responsabilidad, que cuando empeñamos la palabra la cumplamos".

Agradecido al gobernador Céspedes Peregrina, su colaboración diaria con el gobierno de la ciudad para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

"Me siento muy contento, muy agradecido con Dios, con la vida de poder trabajar en lo que a uno le gusta y hacerlo como decía nuestra rectora María Lidia Cedillo Ramírez de la mano, haciendo equipo, trabajando en buena lid, caminando juntos, apoyándonos en nuestra responsabilidad con inversiones comunes en las calles en los parques en transporte público y llevándonos bien porque la tarea del gobierno no es fácil, y luego no es fácil, y si luego no nos ponemos de acuerdo, no vamos de la mano, pues se hace más difícil y yo agradezco mucho que aquí el gobernador del estado esté conmigo esté apoyando al gobierno de la ciudad; estemos de manera coordinada haciendo cosas para bien de Puebla para bien de nuestro estado".

El gobernador Céspedes Peregrina agradeció también el trabajo conjunto con todos los niveles de gobierno con autoridades universitarias.



La rectora Lidia Cedillo agradeció la respuesta de ambos gobiernos por mejorar el entorno universitario porque a la avenida San Claudio ya le hacía una renovación total.

Acentúo que este trabajo se verá reflejado también hasta en la seguridad de los alumnos y de los vecinos de San Manuel y otras colonias sobre todo en la época de lluvias que se aproxima.