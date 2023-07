El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, informó ha proyectado 10 millones de pesos para dar respuesta inmediata y eficiente a las imperfecciones del corazón de Puebla a través del trabajo las Brigadas del Centro Histórico.

Acompañado por varios funcionarios y representantes, el edil municipal recordó que el recurso deriva el cobro del uso de los parquímetros en Puebla capital.

Los brigadistas realizarán la rehabilitación y cambio de las lajas, eliminarán obstáculos metálicos, reemplazarán las tapas de registro y las huellas podotáctiles, tornillos en las aceras y bolardos para mejorar la movilidad y evitar incidentes a peatones.

Subrayó que este trabajo esta dirigido especialmente para las personas con discapacidad con la meta de prevenir que tengan cualquier tipo de incidente.

"Eso no es lo más adecuado, no es justo, además y sobre todo en especial para aquellas personas que desafortunadamente no tienen la vista, como nosotros tenemos ese don"

Acentuó que todas esas imperfecciones que se notan en algunas calles del Centro Histórico hacen que los peatones tropiecen y son molestas.

"Precisamente ese apoyo para las personas ciegas de 10 millones de pesos y es una brigada permanente; entonces va enfocado principalmente para ellos, los invidentes y en general por supuesto para todos los peatones y turistas".

En el evento estuvieron presentes el titular de Agua de Puebla, Héctor Durán Díaz; el secretario de Infraestructura y Movilidad, Edgar Vélez Tirado; el presidente del Consejo de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, José Juan Ayala Velázquez; los gerentes de la Ciudad, Adán Domínguez Sánchez y Centro Histórico, Berenice Vidal Castelán.