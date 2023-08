El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, dijo no compartir la declaración del exsenador panista, Jorge Luis Preciado sobre el supuesto arreglo del Frente Amplio por México para llevar a Xóchitl Gálvez a la candidatura presidencial en 2024.

Desde la Rueda de Puebla, el alcalde señaló que dicha declaración surgió por el calor de los propios procesos democráticos.

Luego de emitir sus palabras, el senador colimense renunció a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN).

El presidente municipal insistió que respeta la respuesta del exsenador, pero aclaró que quien quiso participar en la contienda interna aliancista se movió junto a sus firmas.

"Hoy se vence su plazo y bueno también en mis redes sociales expresé que todos aquellos ciudadanos que quieran participar en la definición de quién va a coordinar y quién va a encabezar este frente Amplio Por México pueden inscribirse, quienes quieran apoyar a alguno de ellos (aspirantes) hasta el día de hoy y si no hasta el 20 de agosto".

En ese sentido, el edil poblano aprovechó para invitar a la población a que participen y que voten por quien quieran, si quieren que las cosas mejoren en México.

"Creo que están todas las condiciones para que en los primeros días de septiembre se puede elegir de manera adecuada a quien va a coordinar Frente Amplio por México".

Declaración de Claudio X. no rompe alianza



En torno a la disputa entre Claudio X. González Laporte y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, el alcalde de Puebla subrayó que el Frente Amplio por México, tiene una vida democrática y tampoco es un monolito.

"Hay una vida libre, democrática interna dentro del propio proceso. No es un monolito, el frente no es solamente una empresa, no es un solo partido político, una sola organización, son diferentes organizaciones".

Refrendó el Frente Amplio por México goza de una democracia interna, como muestran las diferentes organizaciones sociales, organizaciones cívicas, políticas, ciudadanos y partidos políticos.

"Siempre va a haber opiniones y diferencias, que siempre cuando abonen al proyecto que se quiera mejorar el país (son) bienvenidas; yo creo que dice hay muchos y muy buenos actores participando que habrá una buena decisión del Frente Amplio por México", finalizó.