Al advertir que sus declaraciones de participar en la contienda de 2024 por el bien de Puebla y si la gente quiere contenderá y se la jugará para construir una mejor entidad, pone nerviosos a más de un aspirante de Morena, el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Después de entregar la cancha deportiva de El Cobre en la 117 Oriente y Canal de Riego, dijo que cuando este la convocatoria del Frente Amplio por Puebla, decidirá participar y solicitará licencia para dejar la presidencia municipal.

En clara respuesta al aspirante morenista a abanderar su partido en la elección a gobernador, Alejandro Armenta Mier, quien la cupeta retó al Presidente Municipal a renunciar al cargo, acentuó que el domingo hizo una expresión pública de querer participar en la elección del 2024.

"Quiero participar por el bien de Puebla y por el bien de México, y que si la gente de Puebla quiere que yo le entre, que yo me la juegue para construir una mejor Puebla y una el mejor México, ahí me van a ver. Yo he dicho eso y lo que expresé es que ese ánimo que lo veo, la gente me lo dice en la calle , la gente me lo dice en el auditorio, la gente me lo dicen las entrevistas, me lo dicen las redes lánzate participa, me apoyan y si ese ánimo se mantiene y esa pasión se mantiene, dije: temblarán mis adversarios, pero ni siquiera puse nombres ni apellidos".

Refrendó que sus aspiraciones ponen a más de uno nerviosos en Morena.

Los tiempos de la convocatoria del Frente Amplio por Puebla, insistió, será el punto de partida para conocer su decisión de separarse del cargo de primer regidor, después del reto realizado por el exsenador Armenta Mier.

Además aclaró que no viola la ley electoral, como los protagonistas que lo señalan, pero tienen un sin número de espectaculares mantas instaladas y pintarrajearon la ciudad y el estado con sus nombres acompañados del nombre de Morena.

Precisó que todo eso cuesta, pero como dice la canción, quién pompó, canción de Chico Che y la Crisis. El lunes previo el gobernador Sergio Salomón Céspedes, respondió con la canción de qué mello, del cantante a Rivera Pérez, quien el domingo en el GNP, dijo que "temblarán mis adversarios".