Al reiterar que no tiene en nada en contra de los ambulantes porque "todos tenemos derecho al trabajo, pero no pisoteando el derecho que también tiene la otra persona", el alcalde, Eduardo Rivera Pérez, advirtió que no quitará el dedo del renglón, sobre la el reordenamiento comercial del Centro Histórico.

Recordó que reordenar el corazón de Puebla, fue una de sus promesas de campaña, además de rescatar al Patrimonio Cultural de la Humanidad en beneficio de toda la población.

"Lo digo con todo respeto, siendo muy puntual, no tengo nada en contra de los ambulantes en sí mismos, yo lo he expresado, todos tenemos derecho al trabajo, pero no pisoteando el derecho que también tiene la otra persona; otra persona que también paga impuestos".

Explicó que como todos tenemos derecho al trabajo para llevar el sustento a nuestros hogares, "no puedo instalar mi puesto de carnitas enfrente de la cochera de alguno de los vecinos", porque las calles son de todos y no se puede afectar el derecho de otras ciudadanas y ciudadanos.

Subrayó que la autoridad se ejerce, y el gobierno de la ciudad ejercerá la correspondiente para mantener el orden que se comprometió a desarrollar en campaña, que ahora se observa con resultados positivos.

Bajo esa perspectiva, acentuó que la operatividad de la Secretaría de Gobernación se reflejará en los operativos que sean necesarios para garantizar un Centro Histórico ordenado, limpio y seguro.

"Hoy la gente regresa al Centro Histórico, y dice, sí hay un antes y un después; el Centro Histórico se ve más bonito, más ordenado y nosotros queremos un centro limpio y ordenado, eso es lo que queremos todos y eso es lo que vamos a hacer".