"El ayuntamiento de Puebla no tolerará a empresarios de bares, antros y restaurantes, ni de ninguna unidad económica, como pescaderías de la 16 Poniente", advirtió el alcalde, Eduardo Rivera.

El edil poblano anunció que estos sitios serán clausurados en caso de ser reincidentes al cometer faltas.

Este jueves 16 de noviembre, el antro Una y más, localizado en la 63 Oriente de la colonia Villa Universitaria, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria BUAP, fue noticia porque una joven mujer salió intoxicada por las bebidas alcohólicas adulteradas que ofrecen en ese bar.

Por otro lado, al referirse al caso de otros establecimientos, Eduardo Rivera explicó que en la nueva zona rehabilitada del Centro Históricoha encontrado que en la 16 Poniente los camiones que abastecen se estacionan hasta en sentido contrario.

El edil poblano señaló que este tipo de irregularidades se han descubierto gracias a una serie de recorridos en las zonas que van de la 10 a la 16 Poniente.

Finalmente, precisó que no permitirá el caos ni el desorden en ningún punto de la capital poblana y advirtió que se aplicará todo el rigor de la ley.

"Tiene que haber orden, me he encontrado unidades (motoras) que comercian pescados y mariscos en sentido contrario. Es una "pachanga" y no lo vamos a permitir, lo advertimos, que respeten la normatividad y reglas de tránsito, que respeten los espacios de peatones e higiene", finalizó.