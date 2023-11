El presidente municipal de Puebla capital, Eduardo Rivera, reveló que no hubo ningún acuerdo con el grupo de vecinos de la junta auxiliar de La Resurrección y advirtió que el ayuntamiento no se echará para atrás.

"Advierto que no van a amedrentar, no me voy a echar para atrás, acá hay presidente municipal y haré cumplir la ley".

El pasado 21 de noviembre se registró un zafarrancho entre vecinos de la citada junta auxiliar y personal de la SSC, pues los primeros intentaron ingresar al Palacio Municipal con un tractor.

El edil poblano, detalló que fue detenido el presidente auxiliar de La Resurrección, Adolfo Reyes Pérez Torres, en compañía de Adrián "N" y Jehu "N" por los hechos violentos y la privación ilegal de la libertad del funcionario de la Secretaría de Gobernación, Israel Chávez Pérez.

El presidente auxiliar, en compañía del Juez de Paz de la junta auxiliar, el Consejero Indígena de La Resurrección, Máximo Cuetlaxahue Santabárbara y varios hombres más, los que hicieron la protesta.

Luego de entregar diversos programas municipales en el Parque Tabachines, Eduardo Rivera recalcó que no tolerará delitos como los cometidos por los habitantes de La Resurrección.

La protesta derivó por la clausura del bar La Pasadita, realizada por elementos de la Unidad de Normatividad, generada por los reportes ciudadanos.

Eduardo Rivera recordó que fue contratado como alcalde de Puebla y no para participar en un concurso de simpatías, por eso aclaró que va hacer cumplir la ley y el orden.

Subrayó que esos "pseudolideres" manipularon y engañaron a la población de La Resurrección, y advirtió que están cometiendo un delito.

"No vamos a negociar la ley; afortunadamente accedieron a liberar a Israel Chávez y nosotros no es que les hayamos regresado el tractor, este forma parte de la investigación y será muestra y prueba para que la autoridad ministerial determine y deslinde responsabilidades”.

Finalmente, el alcalde de Puebla capital refrendó que existe mano dura contra quien cometa delitos.

“Sí veo manipulación de cómo sucedieron los hechos y hago llamado a los actores políticos debemos ser sensatos y no se vale querer lastimar la gobernabilidad paz y tranquilidad que merece Puebla, no debe ser el comportamiento; invito a algunos actores que se subieron a esta conformidad a ser cuidadosos”, finalizó.