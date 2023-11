El alcalde de Puebla capital, Eduardo Rivera, aseguró que la protesta violenta de un grupo de ciudadanos de La Resurrección, sí tiene matices políticos de cara al proceso electoral de 2024.

"Por ahí le dice, por ahí no se verá, como que algo suena. Sí viendo el acontecer de los hechos. Yo sí veo una manipulación de los mismos de cómo sucedieron".

En ese sentido, pidió a los protagonistas de las fuerzas políticas del que se montaron en esta protesta a actuar en el camino de la legalidad.

"También hago un llamado a los actores políticos, que tenemos que ser muy sensatos y muy responsables, dado que viene un proceso electoral querer lastimar la gobernabilidad,la paz y la tranquilidad que merece nuestra Puebla y nuestro país".

Eduardo Rivera aclaró que en esta etapa de efervescencia política deben prevalecer el respeto, civilidad, acuerdos y que sea la ley la que impere, acompañado del orden y legalidad.

"Yo también de una vez advierto que no me van a doblar, no me voy a echar para atrás, voy a seguir adelante trabajando por Puebla y no voy a tener miedo que me vengan a ensuciar el trabajo que tanto tiempo y tanto trabajo me ha costado hacer de Puebla de las y los ciudadanos".

El pasado 21 de noviembre, vecinos de La Resurrección protestaron con uso de fuerza en la entrada de Palacio Municipal, después de la clausura de un bar que operaba sin permisos del ayuntamiento de Puebla.