Al advertir que la administración de Adán Domínguez Sánchez fue la responsable de dictaminar 15 mil árboles; de ellos, dos mil 769 deben ser talados, de acuerdo con el informe y 690 ejemplares necesitan ese proceso urgentemente, el alcalde José Chedraui Budib indicó que sus antecesores pintaron “una rayita más al tigre”, además de la deuda de 500 millones de pesos.

Pero, aclaró que la Contraloría del Ayuntamiento ya tiene en su poder el caso de los dictámenes de árboles.

La administración anterior estableció un contrato-convenio con la Universidad de Chapingo para desarrollar el estudio del estado de salud que guardan los árboles en territorio municipal.

Indicó que el gobierno del pasado sí tenía dinero para desarrollar este tipo de acciones que realmente requieren las y los poblanos, como es el tema de los baches, pero destinó el recurso par otras cosas.

“Ellos no se pueden deslindar, es una responsabilidad, ellos mismo dictaminan a los árboles y dicen que debe ser urgente y no lo llevan a cabo el derribo; otra vez, otra rayita más tigre, nos dejan votado el trabajo; la responsabilidad es de ellos y pedí a la Contraloría que cheque perfectamente estos expedientes porque sí están dictaminados y ya están con orden de derribo, por qué no lo hicieron, ellos tenían dinero para otras cosas, menos para los poblanos, no se vale y no lo vamos a permitir”.

Calificó este tema de grave, que ahora se agudiza con las lluvias constantes, pero dijo que en breve comenzarán lo que no pudieron hacer sus antecesores, la tala de las especies, pero siempre respetando las normas técnicas.

Chedraui Budib dijo que por cada árbol retirado se sembrará uno más, enfatizó, mientras acentuó que el ayuntamiento panista debe responder por esta gravedad.

“Los responsables son de la administración pasada, que quede bien claro, estas personas piensan que ya se fueron, y no pasa nada, y por supuesto que no es así”.

Fue en 2023 cuando los arboles fueron dictaminados y principalmente se ubican en zonas peatonales como calle 5 de Mayo y zócalo .