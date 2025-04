El alcalde José Chedraui Budib, durante la firma de incremento salarial a la plantilla laboral del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) de 4 por ciento directo al salario, más un bono extraordinario de dos mil 400 pesos, valoró el esfuerzo de las y los Naranjitas por mantener limpia a Puebla.

Los cuatro puntos porcentuales, más el bono extra de dos mil 400 pesos, supera la carestía nacional de 3.67 por ciento, reportada por el Índice Nacional de Precios al Consimidor del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), al finalizar la primera quincena de marzo previo.

La firma del acuerdo salarial presidida por el presidente municipal fue signada por el líder del Sindicato General Ignacio Zaragoza, Salvador Pérez Xilot y el coordinador del OOSL, Ricardo Omar Rodríguez Corte.

Chedraui Budib aclaró que en este gobierno de la ciudad que dirige, no existen sindicatos ni grupos políticos, ni mucho menos trabajadores de confianza y agremiados porque solamente existe una sola fuerza laboral que trabaja en beneficio de las y los poblanos.

"Que quede bien claro, acá, porque es una firma específica, pero en el Ayuntamiento no hay sindicatos, no hay grupos, no trabajadores de base, no hay sindicalizados; todos representamos al ayuntamiento de Puebla, y todos trabajamos en beneficio de la población y de Puebla capital; todo lo que hacen las diferentes secretarías, direcciones, todos ustedes y de otras áreas, trabajamos para un solo fin".

Priorizó que esta estabilidad laboral y resultados positivos en el trabajo deriva del trabajo conjunto con las tres instancias gubernamentales, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en Puebla por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Refrendó que su gobierno es de puertas abiertas para todos los sectores de la comunidad y para los trabajadores de la administración municipal.

"Tratamos de mejorar su calidad de vida, por eso en el gobierno estamos comprometidos a reconocer su condición diaria e incrementar sus condiciones laborales, sí, repetimos que somos un gobierno de pueblas abiertas y siempre mantenemos una colaboración cercana con todos".

Además, realizó un homenaje póstumo a doña Alicia quien entregó gran parte de su vida laborando en el OOSL.

"Gracias a ustedes un abrazo a los familiares y amigos de nuestra compañera Alicia mi más sentido pésame, seguramente nos está mirando desde arriba, como se define la firma; agradezco por haber participado muchos años por participar en este gran organismo"