Este domingo, el mundo del boxeo se vio sorprendido ante lo que para muchos ya era un secreto a voces, pues el boxeador Manny "Pac-Man" Pacquiao, anunció su candidatura a la presidencia de Filipinas, para las elecciones de 2022.

A través de sus redes sociales, el multicampeón asiático, aseguró que llegó la hora de enfrentar la pelea más grande de su vida.

“Ha llegado el momento, estamos listos para afrontar el desafío”.

I boldly accept the challenge of running as PRESIDENT of the Philippines. We need progress. We need to win against poverty. We need government to serve our people with integrity, compassion and transparency. The time is now. I am ready to rise to the challenge of leadership. 🇵🇭 pic.twitter.com/suN1zFTxyW