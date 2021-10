La FIFA no le quita la mirada a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), pues estaría la posibilidad de que se aplique un nuevo castigo hacia la Selección Mexicana por la aparición del grito homofóbico en el partido eliminatorio ante Canadá.

De acuerdo con ESPN, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), ya tiene una investigación contra la Femexfut por la aparición de gritos calificados de homofóbicos que se apreciaron al final del partido realizado a principios de este mes.

Tomando en cuenta los antecedentes de la FIFA hacia la balompié nacional, el castigo podría ser desde una sanción económica, hasta un nuevo partido sin público, tal y como el que pagó en Septiembre por los gritos homofóbicos en el preolímpico de Guadalajara en Marzo.

"La FIFA puede confirmar que su Comisión Disciplinaria ha abierto procedimientos en contra de la Federación Mexicana de Fútbol debido a los cánticos homófobos de parte de aficionados durante el partido correspondiente a las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre México y Canadá".

Será en las próximas semanas cuando la FMF revele el castigo que imponga la FIFA y sí fuese un partido de veto, este sería aplicado hasta enero de 2022, cuando el tricolor vuelve a tener actividad rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 en suelo mexicano.

Desde hace unos años, la FIFA ha endurecido sus reglas con todos los países para erradicar los comportamientos que considere inapropiados u ofensivos.

En la pasada jornada de Eliminatorias Concacaf, la FIFA multó a Panamá con una sanción económica y un juego sin público por mostrar actitudes ofensivas.

También reveló que ya investiga a El Salvador por la conducta hostil que mostró su afición ante la Selección Mexicana en el partido realizado en El Cuscatlán el pasado 14 de octubre.

Los gritos homofóbicos son una costumbre idiota: Infantino

Este miércoles 20 de octubre, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio a conocer las actividades del órgano que rige el futbol a nivel mundial como el Mundial de Clubes 2021 a realizarse en 2022.

En dicha rueda de prensa, el mandatario de la FIFA, calificó de "costumbre idiota", los gritos homofóbicos que aparecen en México, así como las acciones ofensivas en otras partes del mundo.

"Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios".