Este miércoles, el mundo fue informado que el astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, "Pelé", fue internado recientemente para someterse a un tratamiento por un tumor en el colon.

A través de un comunicado emitido en las redes sociales, el Hospital Albert Einstein, ubicado en Sao Paulo, Brasil, detalló que el ex futbolista, de 81 años, se encuentra en condición estable y será dado de alta en los próximos días.

Pelé, ganador de la Copa del Mundo en 1958, 1962 y 1970, visitó el hospital algunas ocasiones en este 2021, siendo la más delicada la del pasado 4 de septiembre cuando se sometió a una cirugía para extirpar un cáncer de colon.

De acuerdo con el comunicado del nosocomio, el astro del futbol brasileño tendría que someterse a quimioterapia, pero por ahora, su condición es estable y en los próximos días podría ser dado de alta.

Cabe destacar que en los últimos años, Pelé, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, ha padecido diversas dificultades en su salud; sin embargo, se ha repuesto en cada una de las ocasiones que se ha visto delicado.

