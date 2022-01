La tenista australiana Ashleigh Barty ha conquistado el Abierto de Australia, primer ‘Grand Slam’ de la temporada y el tercer ‘grande’ de su carrera, después de superar este sábado en la final a la estadounidense Danielle Collins (6-3, 7-6(2)), y rompe con una sequía de 44 años para los jugadores locales.

Desde 1978, cuando Chris O’Neil alzó el título en categoría femenina, ningún otro tenista ‘aussie’ había logrado repetir el título en categoría individual, y la número uno del mundo, también primera finalista australiana en Melbourne desde Wendy Turnbull en 1980, quebró esta sequía completando el torneo perfecto.

