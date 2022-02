El debut del patinador artístico Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022 será el próximo lunes 7 de febrero para la prueba corta de patinaje.

Para esta presentación, el mexicano eligió un traje color negro con cerca de 18 mil cristales y un diseño con un patrón dorado que incluirá detalles con estoperoles en forma de pico emulando al estilo del glam rock.

Su atuendo busca honrar al guitarrista Carlos Santana, ya que también bailará al ritmo de sus canciones Black Magic Woman, que aunque el oriundo del jalisciense hizo popular, es original de la banda Fleetwood Mac, a la que unirá en un remix con Shake It, que forma parte del álbum Santana IV, lanzado en 2016.

En cuanto a su competencia de programa libre Carillo, quien es el primer patinador mexicano en llegar a la justa olímpica en los últimos treinta años, se acompañará de canciones más rítmicas con una mezcla que incorpora Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, Sway de Dean Martin y María, el éxito de Ricky Martin del año 1995.

En septiembre de 2016, Donovan Carrillo se presentó en una competencia en Japón poco tiempo después de que el mundo de la industria musical estuviera de luto por la repentina muerte de Juan Gabriel. Su rutina fue marcada por Hasta que te conocí para recordar al ‘Divo de Juárez’ pero, sobre todo, para hacer feliz a su mamá que era seguidora del compositor y este era uno de sus temas favoritos.

Donovan ha declarado en repetidas ocasiones el orgullo que siente al representar al país, sus tradiciones y, por lo tanto, su música. Además, contó que creció escuchando a Juan Gabriel.

En 2017, en una pista montada en la plancha del Zócalo capitalino, Carrillo volvió a dicha canción para presentarla ante los suyos en suelo azteca.

¿Cuándo y a qué hora verlo en Beijing 2022?

Donovan Carrillo competirá en el programa corto el 8 de febrero a las 9.30 (hora local), las 19.30 horas del lunes 7 de febrero (hora del centro de México). Para pasar a la siguiente ronda deberá meterse entre los 24 mejores patinadores. El programa largo se realizará el 10 de febrero a las 9.30 (hora local), las 19.30 del centro de México.

