Después de una serie de carreras con sabor amargo para el piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, este domingo consiguió su primer podio de la Temporada 2022, al quedar en segundo lugar del Gran Premio de Australia.

Desde el circuito de Albert Park de Melbourne, ubicado en el corazón del gigante de Oceanía, el piloto de la escudería Red Bull buscó un buen resultado en el arranque de la temporada tras un cuarto lugar y un abandono previo.

Sergio "Checo Pérez tuvo un arranque titubeante que fue aprovechado por el siempre competitivo Lewis Hamilton, acción que provocó una linda lucha en la pista entre ambos pilotos por varias vueltas.

El piloto tapatío no se asustó de la experiencia del siete veces campeón de la Fórmula 1 y después de la vuelta 10, recuperó la tercera posición, provocando que la disputa por el podio fuera una constante en Australia.

Tras varias vueltas, el mexicano pidió acudir a los pits tras notar algo extraño en la llanta delantera izquierda, lo que provocó que Lewis Hamilton aprovechara el espacio y lo superara de nuevo en la vuelta 20.

Un par de vueltas más tarde, el inglés tuvo que acudir a la zona técnica por un problema similar, lo que fue bien aprovechado por el piloto tapatío, quien regresaba de nuevo al Top 3 de la carrera.

Fue en la vuelta 23 donde aparecieron las banderas amarillas, luego de que Sebastián Vettel chocó y quedó fuera de la carrera provocando que el mexicano llegara a ubicarse en quinto lugar.

Tras superar la primera parte de la carrera, Sergio "Checo" Pérez, sacó la artillería pesada, por lo que luego de un par de vueltas, superó al español Fernando Alonso y luchó codo a codo con George Russell, por el tercer sitio.

La estrategia del mexicano funciónó luego de que el inglés se vería superado a nivel de neumáticos, por lo que terminó dejando el camino libre al piloto de Guadalajara para ser tercer lugar.

El GP de Australia todavía tuvo más emociones, pues en la vuelta 39, Red Bull perdía a Max Verstappen a causa de una falla mecánica, dejando el segundo lugar al "Checo" Pérez.

Tras ese episodio amargo, el mexicano se mantuvo firme en e cierre de la carrera con todo y que George Russell estuvo muy cerca de él, pero nada hizo que le quitaran su primer podio de la temporada.

El piloto mexicano de la escudería Red Bull consiguió quedarse en el segundo puesto por abajo de Charles Leclerc y por arriba de George Russell.

Sergio Pérez sumó este 10 de abril su podio número 16 en su trayectoria como piloto de la Fórmula 1 y el primero de la Temporada 2022.

Happy to be back on the podium! Its a shame that we lost Max. It was an important day for the championship. We know there’s plenty of work to do. Lets go @redbullracing 👊🏻

#AustralianGP pic.twitter.com/LQ10DZ0mty