El Gran Premio (GP) de Barcelona, España, dejó un sinfín de emociones, dejando como resultado final la obtención de un nuevo podio para el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, al quedar segundo, sólo por detrás de su compañero de escudería, Max Verstappen.

Arribaaaa 🙌 Double podium for the Bulls in Barça with @SChecoPerez making it a 1-2!!! 🏆🏆 pic.twitter.com/cjAMQKxAvt