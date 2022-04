El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez volvió a brillar en la pista de la Fórmula 1 ganando en esta ocasión el segundo lugar del Gran Premio de Inmola, Italia.

La carrera Emilia Romagna tuvo de todo; desde la inesperada lluvia, los incidentes iniciales y una férrea lucha entre pilotos donde el multicampeón mundial Lewis Hamilton quedó muy por debajo de lo esperado.

Confirmation of the points scorers 👀 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/70CFAYfXMH

Con todos esos ingredientes y una incesante demostración de defensa con Charles Leclerc, el piloto de la escudería Red Bull demostró una vez más que puede competir con todos en la máxima categoría del automovilismo.

Sergio "Checo" Pérez permitió que la escudería de los toros se quedara de nueva cuenta con el uno-dos, gracias a la conquista de Max Verstappen; esto no sucedía desde la temporada 2016 en el GP de Singapour.

Vamossss @SChecoPerez! 🇲🇽 P2 for the Minster of Defence 😎 #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/OmyCDxOJz4