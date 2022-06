La Selección Mexicana Sub-20 registró uno de sus peores fracasos en categorías menores en lo que va del siglo XXI luego de quedar fuera del Mundial de la categoría Indonesia 2023 y al mismo tiempo, sin posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los dirigidos por Luis Ernesto Pérez quedaron fuera del torneo clasificatorio de Concacaf tras caer en Cuartos de Final ante su similar de Guatemala en tanda de penales por 2-1.

Luego de perder 1-0 en la primera parte y lograr el empate al minuto 73', México tuvo en sus manos el boleto para avanzar a las semifinales del certamen con un penal a favor, el cual fue fallado por Esteban Lozano en los últimos minutos.

Para los tiempos extra la situación no cambió, por lo que después de 120 minutos y manteniéndose el empate, el pase al Mundial Sub-20 se definió en tanda de penales.

Como si se tratara de un homenaje a las viejas generaciones, el tricolor juvenil falló cuatro de los cinco tiros, en donde además, también destacó la actuación del arquero guatemalteco Jorge Moreno, quien atajó tres penales en la tanda y el trascendental en el tiempo reglamentario.

Guatemala upset Mexico on penalties in the quarterfinals of the CONCACAF U20 Championship.



Mexico will miss out on the 2023 U20 World Cup AND the 2024 Olympics ❌



