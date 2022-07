El tenista serbio Novak Djokovic aprovechó su calidad como favorito y sin muchos apuros derrotó al polémico Nick Kyrgios para convertirse en tetracampeón de Wimbledon, sumar su séptimo título individual y añadir un nuevo Grand Slam a su vasta trayectoria.

